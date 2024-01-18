Перед судом предстанет бывший глава администрации одного из сел в Кабардино-Балкарии

Следственной частью Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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