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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барсе» интересен Лукуми. Отступные за центрального защитника Колумбии и «Болоньи» – 25 млн евро

Каталонцы рассматривают возможность подписания 26-летнего центрального защитника «Болоньи» зимой. Отступные за игрока сборной Колумбии – 25 млн евро.

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