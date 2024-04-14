Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Никто режиму Зеленского ничем не обязан.Пусть он берет Квартал95 и шурует за немцев воевать!Сдача позиций в Ч...
  • Eduard
    Врут,нация врунов!Небензя говорил, ...
  • Eduard
    Как всегда янки играют словами и врут,выгораживая союзничков пр банде,где Израиль состоит!Небензя говорил, ...

Во время удара Ирана по Израилю Максим Галкин* заливал страх вискарем

Во время удара Ирана по Израилю Максим Галкин* заливал страх вискарем

В ночь на 14 апреля Иран атаковал беспилотниками и ракетами Тель-Авив и еще ряд городов Израиля.Проклявший Россию и признанный на родине иностранным агентом житель подмосковной деревни Грязи Максим Галкин тоже отметился минувшей ночью, во время удара иранских ракет и беспилотников по Израилю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх