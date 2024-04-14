Во время удара Ирана по Израилю Максим Галкин* заливал страх вискарем

В ночь на 14 апреля Иран атаковал беспилотниками и ракетами Тель-Авив и еще ряд городов Израиля.Проклявший Россию и признанный на родине иностранным агентом житель подмосковной деревни Грязи Максим Галкин тоже отметился минувшей ночью, во время удара иранских ракет и беспилотников по Израилю.
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