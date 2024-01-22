В Москве спорят, как отомстить Украине за Донецк

а не трогают ЭТИ ШОКОЛАДНЫЕ ДЛЯ КОГО ТО МЕСТА.... 2 ГОДА НЕ ТРОГАЮТ... ПОЧЕМУ?? ответа нет...

Anatoli Sitnikow

Берите пример с евреев. У них периодически прилетали ракеты со стороны сектора газа и после обстрела израэля 7го октября Нетаньяху сказал что не остановится пока не прочешет весь сектор газа вдоль и поперёк. И хотя вся южная азия на стороне палестины и полмира против израильского наступления, евреи не останавливаются и они своего добьются, а потом - победителей не судят, а если и судят????? В таком же духе нужно воевать и русским.