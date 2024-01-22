Политнавигатор Число жертв сегодняшнего украинского обстрела рынка в Донецке уже достигло 28 человек, еще 30 ранено, включая двоих детей, которые находятся в состоянии средней тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В Москве спорят, как отомстить Украине за Донецк
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Сергей
а не трогают ЭТИ ШОКОЛАДНЫЕ ДЛЯ КОГО ТО МЕСТА.... 2 ГОДА НЕ ТРОГАЮТ... ПОЧЕМУ?? ответа нет...
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3 час.
Л
Леонид -
Если не будет ударов по Банковской , по парламенту краины, по посольствам англосаксов в куеве, народ не поймет наших трусов
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3 час.
Anatoli Sitnikow
Берите пример с евреев. У них периодически прилетали ракеты со стороны сектора газа и после обстрела израэля 7го октября Нетаньяху сказал что не остановится пока не прочешет весь сектор газа вдоль и поперёк. И хотя вся южная азия на стороне палестины и полмира против израильского наступления, евреи не останавливаются и они своего добьются, а потом - победителей не судят, а если и судят????? В таком же духе нужно воевать и русским.
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1 час.
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