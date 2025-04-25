Эксперт указала на способность родителей влиять на ассортимент в буфетах школ

Родители могут влиять на ассортимент, который появляется в буфетах и столовых школ. Об этом 25 апреля заявила директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся Государственного университета просвещения, профессор Валентина Иванова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии