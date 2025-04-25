ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Лучше бы зелю послал по русски в эротическое настоящее.В Турции мужчина ...
  • Vova Гарин
    Пиндосы с евреями хуячат мирных палестинцев а нам трамп запрещает вести СВО.Al Masirah сообщи...
  • Игорь Васиков
    Мутная история с этой дамой... Похоже исполняет...МВД проверит данн...

Эксперт указала на способность родителей влиять на ассортимент в буфетах школ

Эксперт указала на способность родителей влиять на ассортимент в буфетах школ

Родители могут влиять на ассортимент, который появляется в буфетах и столовых школ. Об этом 25 апреля заявила директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся Государственного университета просвещения, профессор Валентина Иванова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх