360ОбществоПодписатьсяЗахарова: в установке трезубца на «Родине-матери» — сущность киевского режимаУстановку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииОлег ТатьянинЧто с хвостоголовых взять кроме анализа? Раз на то пошло, пусть и от слова "Украина" откажутся, оно вроде как от русского "окраина" образовано. Да и суржик, как бы они его не коверкали, все равно это наречие русского языка.Ответить13 час.
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