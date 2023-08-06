Олег Татьянин

Что с хвостоголовых взять кроме анализа? Раз на то пошло, пусть и от слова "Украина" откажутся, оно вроде как от русского "окраина" образовано. Да и суржик, как бы они его не коверкали, все равно это наречие русского языка.