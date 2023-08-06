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Захарова: в установке трезубца на «Родине-матери» — сущность киевского режима

Захарова: в установке трезубца на «Родине-матери» — сущность киевского режима

Установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Комментарии
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Олег Татьянин
Что с хвостоголовых взять кроме анализа? Раз на то пошло, пусть и от слова &quot;Украина&quot; откажутся, оно вроде как от русского &quot;окраина&quot; образовано. Да и суржик, как бы они его не коверкали, все равно это наречие русского языка.
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