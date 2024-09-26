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Несекретные материалы

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Politico: последняя надежда Киева по переговорам с Москвой связана с Индией

Politico: последняя надежда Киева по переговорам с Москвой связана с Индией

С недавних пор Украина все чаще рассматривает Индию – самую густонаселенную страну мира, которая давно пропагандирует политику неприсоединения в своих внешних отношениях – как идеального посредника в отношениях с Кремлем.

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