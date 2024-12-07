Фаворитка Филиппа Киркорова могла купить его пиар — настолько она богата

В августе этого года певец Филипп Киркоров посетил Грецию, пригласив с собой блондинку Марго Овсянникову, которую преданные поклонники телепроекта «Дом-2» могут помнить как одну из звёзд шоу, а также актрису из сериала «Содержанки».