Фаворитка Филиппа Киркорова могла купить его пиар — настолько она богата

В августе этого года певец Филипп Киркоров посетил Грецию, пригласив с собой блондинку Марго Овсянникову, которую преданные поклонники телепроекта «Дом-2» могут помнить как одну из звёзд шоу, а также актрису из сериала «Содержанки».
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