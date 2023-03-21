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Национальному собранию Франции не хватило несколько голосов для вотума недоверия правительству по пенсионной реформе

Национальному собранию Франции не хватило несколько голосов для вотума недоверия правительству по пенсионной реформе

В Национальном собрании Франции большая часть депутатов не стала голосовать за предложение оппозиционной группы LIOT вынести вотум недоверия действующему правительству из-за проводимой им пенсионной реформы.

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