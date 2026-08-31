Названа стратегия действий Норвегии при прощании с умершим монархом

В пятницу утром, 28 августа, норвежский король Харальд V мирно скончался после продолжительной болезни, и уже объявлено, что его похороны состоятся 9 сентября .
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