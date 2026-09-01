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Царьград

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Демарш или трусость: поляки и ЕС сорвали групповое фото с участием нашей делегации на саммите G20

Демарш или трусость: поляки и ЕС сорвали групповое фото с участием нашей делегации на саммите G20

В Эшвилле разразился дипломатический скандал: европейцы отказались стоять в одном кадре с русскими финансистами, и организаторы пошли на поводу у протестующих, вычеркнув делегацию РФ из истории встречи.

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