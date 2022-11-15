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На измене: Список для проверки в ФСБ – от Беглова до Чубайса

На измене: Список для проверки в ФСБ – от Беглова до Чубайса

Интересная новость. Предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на предмет совершения действий, подпадающих под статью… о государственной измене.

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