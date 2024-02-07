Лёвкин: Достроены два объекта инженерной и транспортной инфраструктуры

Введены в эксплуатацию два объекта инженерной и транспортной инфраструктуры в Центральном административном округе и на севере столицы по адресам: Новорязанская улица до Нижне-Сусального переулка и для застройки квартала 95 района Коптево.
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