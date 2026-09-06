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ИА Регнум

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Силы ПВО сбили над Рязанской областью более 50 беспилотников ВСУ

Силы ПВО сбили над Рязанской областью более 50 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью и утром над Рязанской областью силами ПВО уничтожены более 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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