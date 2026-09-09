В недрах Земли нашли 6 загадочных структур. Они расположены на глубине 3000 километров

На глубине около 2 900 километров под нашими ногами твердая, но вязкая мантия Земли граничит с жидким внешним ядром.
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