Рогозин о погибшем Пригожине: «Женя и его парни сделали все, что могли»

Сергей Догадин

Он и так делал все что мог. Если судить по общей картину то воровал он как сумасшедший. Даже В.В Путин возмущался говоря что в роскосмосе воруют как ненормальные,причем говорил это с экранов телевизора. А еще ракеты под хохлому раскрашивал, попов приглашал что бы они кадилом помахали на ракету перед стартом, наверное неплохие деньги за это платил.Но ракеты чаще всего падали и взрывались. Над Маском пытался как дебил шутить. Так что насколько тямы у него хватало он все сделал.