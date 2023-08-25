«Женя и его парни сделали все, что могли». Так руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин высказался об основателе группы «Вагнера» Евгении Пригожине, самолет которого некоторое время назад потерпел крушение на территории Тверской области.
Рогозин о погибшем Пригожине: «Женя и его парни сделали все, что могли»
Комментарии
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лп
людмила пийгли
Жалко, что Вас в Роскосмосе не было, хотелось бы взглянуть, что смогли сделать
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15 час.
Сергей Догадин
Какой он тебе Женя. Это ты Рогозин для Пригожина Дима, а он для тебя Евгений Викторович.
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14 час.
Сергей Догадин
Он и так делал все что мог. Если судить по общей картину то воровал он как сумасшедший. Даже В.В Путин возмущался говоря что в роскосмосе воруют как ненормальные,причем говорил это с экранов телевизора. А еще ракеты под хохлому раскрашивал, попов приглашал что бы они кадилом помахали на ракету перед стартом, наверное неплохие деньги за это платил.Но ракеты чаще всего падали и взрывались. Над Маском пытался как дебил шутить. Так что насколько тямы у него хватало он все сделал.
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12 час.
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