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Синякова – первая теннисистка в истории с карьерным Шлемом в паре с двумя разными партнершами

Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд обыграли Эшлин Крюгер и Робин Монтгомери в финале парного US Open – 5:7, 6:0, 6:2.

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