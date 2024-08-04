Стив Керр: «Одно из главных впечатлений от турнира – наблюдение за Леброном Джеймсом, его подготовкой и концентрацией»

«Странно, но одним из главных впечатлений от турнира стала возможность понаблюдать за Леброном Джеймсом за кулисами, увидеть его подготовку, концентрацию, понять, как он добился своего статуса.
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