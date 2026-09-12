ВСУ в Киеве лишились глаз и ушей: удар по дата-центру парализовал боевиков

Мощные удары российской армии по военным объектам боевиков в Киеве и области парализовали ВСУ, лишив связи, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.
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