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Владимирские новости

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Владимир: суд рассмотрит дело об угрозе убийством

Владимир: суд рассмотрит дело об угрозе убийством

49-летний житель Владимира, находясь в нетрезвом состоянии, напал на супругу в салоне, где она работала, распылил ей в лицо перцовый спрей, душил и угрожал ножом.

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