В польском Люблине задержали арбитров, укравших дорожный указатель

Футбольные арбитры в польском Люблине украли дорожный знак, 6 августа сообщает портал TVP Sport. Сообщается, что польские арбитры украли знак перед отборочным матчем Лиги чемпионов, который проходит в Люблине.
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