«Ты не христианин»: заявление Зеленского о Рождестве вызвало ярость в Сети

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Слова Владимира Зеленского о Рождестве и Хануке спровоцировали бурю негодования в соцсетях, пользователи которых упрекнули главаря киевского режима в закрытии христианских церквей и лицемерии во время праздников.
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