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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диниз о 0:1 от Аргентины: «Бразилия была гораздо ближе к победе, результат несправедлив. У них не было моментов – только угловой»

Диниз о 0:1 от Аргентины: «Бразилия была гораздо ближе к победе, результат несправедлив. У них не было моментов – только угловой»

– Играли две сборные с традициями, это очень сильные команды. И хоть число ударов было примерно одинаковым, Бразилия создала куда больше опасных моментов.

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