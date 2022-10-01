Глава Tesla Илон Маск планирует выпустить женскую версию домашнего робота Optimus

В пятницу генеральный директор компании Tesla Элон Маск продемонстрировал прототип робота-гуманоида Tesla Bot или Optimus, заявив, что производитель электромобилей может производить миллионы таких роботов и продавать их менее чем за 20 000 долларов.
В пятницу генеральный директор компании Tesla Элон Маск продемонстрировал прототип робота-гуманоида Tesla Bot или Optimus, заявив, что производитель электромобилей может производить миллионы таких роботов и продавать их менее чем за 20 000 долларов.
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