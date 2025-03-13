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Юрист Голубева сообщила, что бюджетники станут зарабатывать больше на 13,2%

Юрист Голубева сообщила, что бюджетники станут зарабатывать больше на 13,2%

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 13,2% до 1 октября. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в беседе с РИА Новости.

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