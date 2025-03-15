Уезжают, не хотят рожать. Население Украины быстро сокращается

Не хотят рожать говорите? А ведь сейчас украинки на первом месте по рождаемости (не считая проституции)... Они стали суррогатными матерями за границей. На это и живут. А востребованность на них очень большая - красивы и генетика европейская.

Арсен Межлумов

Долго смеялся над словами:-«Украина раз за разом доказывала свою самостоятельность». Это же каким восполненным мозгом надо обладать, чтобы делать такое заключение?!!! Для того, чтобы беженцы возвращались, а женщины рожали, власть должна любить свой народ, беречь его, заботится о нем, создавать условия для благополучной, здоровой жизни и размножения, а не варварски обкрадывать его, распродавать направо и налево заводы, леса, поля, недра и устраивать «мясорубки» в угоду Запада и своей наживы.