Какая часть из почти пяти миллионов украинцев, бежавших за границу, вернется, когда боевые действия наконец закончатся? Этот вопрос не дает покоя политикам страны, которые ломают голову, как убедить соотечественников вернуться.
Уезжают, не хотят рожать. Население Украины быстро сокращается
Комментарии
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Галина Чужая
Не хотят рожать говорите? А ведь сейчас украинки на первом месте по рождаемости (не считая проституции)... Они стали суррогатными матерями за границей. На это и живут. А востребованность на них очень большая - красивы и генетика европейская.
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19 час.
Арсен Межлумов
Долго смеялся над словами:-«Украина раз за разом доказывала свою самостоятельность». Это же каким восполненным мозгом надо обладать, чтобы делать такое заключение?!!! Для того, чтобы беженцы возвращались, а женщины рожали, власть должна любить свой народ, беречь его, заботится о нем, создавать условия для благополучной, здоровой жизни и размножения, а не варварски обкрадывать его, распродавать направо и налево заводы, леса, поля, недра и устраивать «мясорубки» в угоду Запада и своей наживы.
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19 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
И слава Богу, чем меньше этих уродов, тем чище будет на Земле.
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19 час.
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