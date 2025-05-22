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Царьград

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В Приморье школьница заступилась за отца, убив его обидчика одним ударом

В Приморье школьница заступилась за отца, убив его обидчика одним ударом

Мужчина скончался на месте от удара ножом в сердце, который нанесла ему девятиклассница.Школьница вступилась за своего отца, которого начал душить приятель во время разговора "по душам".

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Комментарии
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СВ
Сергей Владимирович
Девушку наградить👍
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