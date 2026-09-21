Rokid анонсировала «более человечные» очки нового поколения

Презентация ожидается в конце сентября Компания Rokid объявила о презентации своего нового поколения очков с искусственным интеллектом на 5-й Всемирной выставке цифровой торговли в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.
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