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Царьград

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Advance: Германия на грани неминуемого политического взрыва из-за роста АдГ

Advance: Германия на грани неминуемого политического взрыва из-за роста АдГ

По данным хорватского издания, рост популярности правой партии АдГ, экономический спад и разрыв энергетических связей с Россией привели к тому, что немецкое общество расколото, а улицы становятся ареной ожесточённых противостояний.

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