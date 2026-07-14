Авербух откровенно рассказал о расставании с Навкой и победах над поражениями

Знаменитый продюсер ледовых шоу Илья Авербух стал гостем бизнес-феста в Волгограде.Фигурист откровенно рассказал о своём пути в спорте и шоу-бизнесе, уходе из его проекта Татьяны Навки и возвращении на лёд Романа Костомарова после ампутации конечностей.
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