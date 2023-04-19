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Экоуроки, деловые игры, походы, субботники пройдут в День Земли

Экоуроки, деловые игры, походы, субботники пройдут в День Земли

Российский экологический оператор приглашает россиян присоединиться к празднованию дня Земли. С 20 по 23 апреля по всей стране пройдут экологические мероприятия, приуроченные к празднованию Международного Дня Земли в формате дней единых действий.

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