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Татар-информ

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В августе ряд пенсионеров получит прибавку к выплатам

В августе ряд пенсионеров получит прибавку к выплатам

Фото: © «Татар-информ» ​ Пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем, работающие пенсионеры, а также получатели накопительной пенсии получат прибавку в августе, сообщила РИА Новости старшая преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

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