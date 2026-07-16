В августе ряд пенсионеров получит прибавку к выплатам

Фото: © «Татар-информ» ​ Пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем, работающие пенсионеры, а также получатели накопительной пенсии получат прибавку в августе, сообщила РИА Новости старшая преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.