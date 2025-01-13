Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться или созвониться. Когда и о чем? Комментарий Георгия Бовта

О том что встреча Трампа и Путина находится в процессе подготовки, а также о том, что в ближайшее время между ними может состояться телефонный разговор, заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
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