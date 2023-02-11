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Тренер «Торино» Юрич о 0:1 от «Милана»: «Миранчук и Санабрия здорово двигались. Влашичу нужно быть более решительным»

Тренер «Торино» Юрич о 0:1 от «Милана»: «Миранчук и Санабрия здорово двигались. Влашичу нужно быть более решительным»

Главный тренер «Торино» подвел итоги матча Серии А с «Миланом» (0:1). «Мы играли хорошо, но чтобы выигрывать такие матчи, нужно больше мастерства.

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