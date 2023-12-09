Нацпарк «Лосиный остров» сохранит охранный статус после передачи Москве

Национальный парк «Лосиный остров» сохранит охранный статус после передачи Москве. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС руководитель Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.
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