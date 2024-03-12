Вдова Юдашкина уехала из России

Оказалось, что вдова Валентина Юдашкина Марина решила уехать из России. Как сообщает Газета.Ru, женщина отправилась в ОАЭ, чтобы навестить своих внуков, которые проживают в Дубае: Вот я прилетела к своим любимым внукам.