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Говорит Европа ⚡

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Почему в «Резерв+» пропала возможность оформить отсрочку по инвалидности? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Почему в «Резерв+» пропала возможность оформить отсрочку по инвалидности? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Технические работы в системах Минсоцполитики парализовали оформление ряда отсрочек в «Резерв+»? Какие категории отсрочек временно недоступны и на какой срок? Нужно ли удалять приложение или переустанавливать его, чтобы восстановить доступ? Как защитить себя от мобилизации, пока электронная система не работает? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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