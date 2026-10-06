Почему в «Резерв+» пропала возможность оформить отсрочку по инвалидности? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Технические работы в системах Минсоцполитики парализовали оформление ряда отсрочек в «Резерв+»? Какие категории отсрочек временно недоступны и на какой срок? Нужно ли удалять приложение или переустанавливать его, чтобы восстановить доступ? Как защитить себя от мобилизации, пока электронная система не работает? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.