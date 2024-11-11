Стармер и Макрон стремятся убедить Байдена разрешить Украине удары по России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены обсудить с президентом США Джо Байденом возможность разрешения Украине нанесения ударов ракетами Storm Shadow по целям на территории России.
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