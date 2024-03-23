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СК: 4 подозреваемых в теракте в Crocus City Hall взяли на границе с Украиной

СК: 4 подозреваемых в теракте в Crocus City Hall взяли на границе с Украиной

Подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall задержали на границе с Украиной. Силовики взяли четырех предполагаемых преступников в Брянской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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