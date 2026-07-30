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В УЕФА хотят, чтобы Аль-Хелайфи сменил Инфантино на посту президента ФИФА. Глава «ПСЖ» не заинтересован в этой работе, заявил его представитель

В УЕФА хотят, чтобы  Нассер Аль-Хелайфи поборолся с  Джанни Инфантино  за пост президента ФИФА. Сторонники его кандидатуры считают, что у главы « ПСЖ » больше всего шансов сместить Инфантино на президентских выборах в следующем году, пишет The Telegraph.

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