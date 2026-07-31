Писсуар, музей в чемодане и конец живописи: как Дюшан сломал искусство

Авангардовед Константин Дудаков-Кашуро объясняет, почему вкус не является критерием искусства, как функционируют реди-мейды Дюшана, зачем мастер растягивал шахматные партии на полтора года и создал полноценный музей внутри чемодана.
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