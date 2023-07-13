Бастрыкин раскритиковал работу следственных органов по расследованию преступлений мигрантов Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил во вторник о росте числа преступлений, совершенных мигрантами, сообщило ведомство.
«Мельницы (жернова́) Господни мелют медленно, но верно (неумолимо)»
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Хватит уже миндальничать с мигрантами.
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16 час.
ВЮ
Валера Юшков
Надо быстрее вернуть социализм, а то совсем страну потеряем.
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14 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Как русский, родившийся в Таджикистане в 1948 году, могу подтвердить, что в советское время там жилось посытнее, чем в Центральной России. А нас - русских прессовали и постоянно напоминали, что мы здесь (в Таджикистане) - гости. И лучше бы нам ехать в Россию. А в 1990 именно в Таджикистане начались массовые убийства русских, прежде всего в Душанбе. Статья по теме: СССР – империя наоборот: http://kozyrev-gi.ru/pages/sssr-imperija-naoborot-patriotizm-i-natsiona/
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kozyrev-gi
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13 час.
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