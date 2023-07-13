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«Мельницы (жернова́) Господни мелют медленно, но верно (неумолимо)»

«Мельницы (жернова́) Господни мелют медленно, но верно (неумолимо)»

Бастрыкин раскритиковал работу следственных органов по расследованию преступлений мигрантов Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил во вторник о росте числа преступлений, совершенных мигрантами, сообщило ведомство.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Хватит уже  миндальничать с мигрантами.
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16 час.
ВЮ
Валера Юшков
Надо быстрее вернуть социализм, а то совсем страну потеряем.
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14 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Как русский, родившийся в Таджикистане в 1948 году, могу подтвердить, что в советское время там жилось посытнее, чем в Центральной России. А нас - русских прессовали и постоянно напоминали, что мы здесь (в Таджикистане) - гости. И лучше бы нам ехать в Россию. А в 1990 именно в Таджикистане начались массовые убийства русских, прежде всего в Душанбе. Статья по теме: СССР – империя наоборот: http://kozyrev-gi.ru/pages/sssr-imperija-naoborot-patriotizm-i-natsiona/
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kozyrev-gi
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13 час.

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