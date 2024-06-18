Парк «Усть-Тула» вызывает все больший скепсис горожан

Между Октябрьским и Бугринским мостами власти обещали создать огромный парковый комплекс «Усть-Тула» с репликой острога XVIII века, Слободой с мельницами и избами мастеров, а также верфью для занятий судостроением и судомоделированием.
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