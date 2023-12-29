"Бест Вей": народное предприятие борется за выживание

Более 17 тыс. жалоб и обращений в прокуратуру, суды, Следственный комитет написали в 2023 году пайщики потребительского кооператива "Бест Вей" на действия следственной группы ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.