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"Бест Вей": народное предприятие борется за выживание

"Бест Вей": народное предприятие борется за выживание

Более 17 тыс. жалоб и обращений в прокуратуру, суды, Следственный комитет написали в 2023 году пайщики потребительского кооператива "Бест Вей" на действия следственной группы ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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