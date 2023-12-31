Запад превращает Россию в страну второго сорта. Как быть

Исключение России из международной политики, выраженное в игнорировании наших интересов в международных организациях, пропаганда среди своего населения образа «плохого русского», с которым нельзя и опасно иметь дело, всё это направлено на то, чтобы вычеркнуть Россию из сообщества демократических ….