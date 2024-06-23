Эксперта Созина возмутила сумма трансфера в «Зенит» Максима Глушенкова

Нападающего «Локомотива» приобрели за 6,3 млн евро Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о стоимости перехода игрока «Локомотива» 24-летнего Максима Глушенкова в «Зенит», сообщает издание «Чемпионат».
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