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Эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье» впервые выиграл Суперкубок Южной Америки, победив в финале «Фламенго»

Эквадорский клуб «Индепендьенте дель Валье» впервые выиграл Суперкубок Южной Америки, победив в финале «Фламенго»

«Индепендьенте дель Валье» впервые стал обладателем Суперкубка Южной Америки. В финале из двух матчей эквадорский клуб взял верх над «Фламенго» (1:0, 0:1, 5:4 по пен.

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