Кардиолог Бокерия назвала условие, при котором может произойти разрыв сердца

Разрыв сердца реально существует, и он в большинстве случаев для человека смертелен. Однако, вопреки популярному мнению, это происходит не в момент инфаркта, а чаще уже после перенесенной сосудистой катастрофы — в первые 2-3 недели.
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