Запад пытается открыть второй фронт в Белоруссии, считают в Совфеде

Запад хочет создать антироссийский плацдарм в Белоруссии, чтобы открыть второй фронт против России, но у него ничего не выйдет, 21 ноября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии РИА Новости.
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