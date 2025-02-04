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Посол РФ заявил об успехе работы над торговым соглашением с Индонезией

Посол РФ заявил об успехе работы над торговым соглашением с Индонезией

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Российский посол в Индонезии Сергей Толченов сообщил о серьезном продвижении хода работы над соглашением о свободной торговле между Джакартой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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